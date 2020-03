Sabahdan 65 yaşdan yuxarı insanlara evdən çıxmaq qadağan ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan ölkədə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi rejim tətbiq edilməsi haqda qərarında bildirilib.

Bu kateqoriyadan olan tənha yaşayan şəxslərə qanunvericiliyə əsasən sosial xidmətlərin göstərilməsinin təmin edilməsi tapşırılıb.

