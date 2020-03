Azərbaycanda ictimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarlarda, parklarda və sair yerlərdə şəxslərin 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan ölkədə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi rejim tətbiq edilməsi haqda qərarında bildirilib.

Qərar 24 mart 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən qüvvəyə minir və 20 aprel saat 00:00-dək davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.