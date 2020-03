"18 yaşına qədər olan 3 nəfər koronavirusa yoluxub”.

Metbuat.az APA-ya istinadən verdiyi məlumatına görə, bunu bu gün ölkədə xüsusi karantin rejimi elan edilməsi ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın üzvü, Səhiyyə nazirinin müavini Viktor Qasımov bildirib.

O. Qasımov deyib ki, həmin uşaqların səhhətinə ciddi problem yoxdur, yaxın günlərdə evə buraxılacaqlar.

