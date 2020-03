Türkiyənin "Qalatasaray" futbol klubunun baş məşqçisi Fatih Terim koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə 67 yaşlı mütəxəssis rəsmi "Twitter" hesabı vasitəsilə ilə bildirib.

O, koronavirus testinin müsbət nəticələndiyini və hazırda xəstəxanada olduğunu vurğulayıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Qalatasaray"ın vitse-prezidenti Abdurrahim Albayrak da koronavirusa yoluxub.

