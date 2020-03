Futbol üzrə Avstraliya çempionatı qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb.

Metbuat.az Avstraliya Futbol Federasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna koronavirus pandemiyası səbəb olub.

Ölkənin bir çox şəhərində karantin tətbiq olunub, insanların hərəkəti məhdudlaşdırılıb.

Məhz bunlara görə aprelin 22-dək çempionatın bütün oyunları təxirə salınıb.

