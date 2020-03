Sabirabad rayonunda iki uşaq atası itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sabirabad rayonunun Əsədli kənd sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Abbasov Ziyad İspəndiyar oğlu ötən gün saat 16:00 radələrində itkin düşdüyü barədə Sabirabad polisinə müraciət edilib. Yaxınları onunözünü Kür çayına atmasını istisna etmir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.