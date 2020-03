Azərbaycanda 4 yaşlı uşaq avtomobildə yanaraq öldü

Ucar rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Təzə Şilyan kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, "VAZ-2106" markalı avtomobil qəfildən alışıb. Bu zaman avtomobildə olan 2016-cı il təvəllüdlü İsmət Hikmət oğlu Kərimov yanaraq dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

Meyit avtomobildən çıxarılaraq Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Pataloji Anatomiya Birliyinin Ucar rayon şöbəsinə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

