Dövlət Statistika Komitəsinin rəhbərliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsünə qoşuldu

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəhbərliyi dövlət başçısının 2020-ci il 19 mart tarixli “Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlamlığının qorunması və koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Fərmanına əsasən yaradılmış Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 1 aylıq vəzifə maaşını köçürüb və Komitənin əməkdaşlarını da bu nəcib təşəbbüsə qoşulmağa çağırıb.

