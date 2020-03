Dünya koronavirusla mübarizə apardığı vaxtda Çində daha bir virus meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin Yunnan bölgəsində bir nəfər hantavirus adlandırılan bir virusa yoluxaraq ölüb. Onunla eyni avtobusda olan 32 nəfər sərnişin isə karantinə alınıb.

Virusun gəmirici heyvandan insana keçdiyi bildirilir.

Mənbə: Global Times

