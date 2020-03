Azərbaycanda olan Ukrayna vətəndaşları təxliyə olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Bakıdakı səfiri Vladislav Kanevski "Twitter" hesabında məlumat paylaşıb.



"Bu gün saat 23:00-da 136 vətəndaşın müraciəti ilə Bakı-Kiyev marşrutu üzrə xüsusi reys baş tutacaq", - deyə diplomat qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.