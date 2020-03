Türkiyənin "Başakşəhər" futbol klubunun prezidenti Göksel Gümüşdağ xəstəxanya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İstanbul klubunun rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.



Qeyd olunur ki, klub prezidenti keçdiyi yeni növ koronavirus testinin nəticələri açıqlanana qədər karantində qalacaq.



