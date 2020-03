Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna pul köçürən şəxslərin TAM SİYAHISI

Bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin fərman ilə yaradılan Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna pul köçürmələri davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda fondda 70 milyon manata yaxın pul toplanıb.

Bu gün istifadəyə verilən fondun saytında ianə etmiş fiziki və hüquqi şəxslərin kimliyi və köçürdükləri vəsaitin məbləği qeyd edilib. Siyahıda kifayət qədər tanınan şəxslərlə yanaşı adi fiziki şəxslər də var.

Fondun saytına istinadən pul köçürən fiziki şəxslərin siyahısı ilə sizi tanış edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.