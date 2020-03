İtaliyada son 24 saatda koronavirusdan 743 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə "COVİD-19" infeksiyası qurbanlarının sayı 6820 nəfərə çatıb.



Sutka ərzində 5249 nəfər virusa yoluxub və karantində saxlanılanların sayı isə 69 min 176-a çatıb.

