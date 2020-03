Azərbaycanda həkimləri belə alqışladılar - VİDEO

Azərbaycanda koronavirusla mübarizə aparan həkimlər alqışlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mart ayının 24-də, saat 21:00-da əhali bütün dünyada yayılmış koronavirus pandemiyası ilə mübarizə aparan azərbaycanlı tibb işçilərinə təşəkkür etmək üçün kampaniyaya qoşulub. Bir çox şəxs eyni vaxtda evlərinin balkonuna çıxaraq amansız virusla mübarizə aparan həkimləri alqışlayıblar. Qeyd edək ki, oxşar hal Türkiyədə də baş verib.

