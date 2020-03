“Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyat” Dövlət Proqramı hazırlanacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası arasında 2020-2022-ci illər üçün bağlanmış Baş Kollektiv Sazişdə qeyd olunub.



Sazişə əsasən, tərəflər “Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyat” Dövlət Proqramını hazırlayıb qəbul etmək öhdəliyi götürüblər.

