Bakıda 28 yaşlı qadın və qızı itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ötən gün paytaxtın Yasamal rayonu, D.Bünyadzadə küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, sözügedən ünvanda yaşayan 1992-ci il təvəllüdlü R.Babayeva axşam saatlarında qızı S.Kərimova ilə birlikdə evdən çıxıb və daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

