Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 266-ya çatıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilib ki, 17 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

Bu günədək COVID-19 virusuna yoluxmuş 16 nəfər sağalıb.

