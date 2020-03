Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) Rektoru Elmar Qasımov Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsünə qoşulub. O, ölkə başçısının müvafiq qərarı ilə yaradılmış Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 1 aylıq əmək haqqını ianə edib.

Metbuat.az xəbbər verir ki, bu barədə Rektor bu yolla “COVID-19” pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində ölkəmizdə həyata keçirilən preventiv tədbirlərə dəstəyini nümayiş etdirib.

