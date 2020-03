Azərbaycan Dillər Universiteti Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 30 min vəsait köçürüb

Azərbaycan Dillər Universiteti (ADU) koronavirus (COVID-19) pandemiyasının ölkə ərazisində yayılmasının qarşısının alınması və vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunması naminə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin səsləndirdiyi çağırışa qoşulub.

Universitetin İctimaiyyətlə əlaqələr və yaradıcılıq şöbəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ali təhsil ocağı Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 30 min vəsait köçürüb.

Universitetdən bildirilib ki, bundan əlavə ADU-nun rektoru, akademik, Xalq yazıçısı Kamal Abdulla rektor kimi bir illik əmək haqqını Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianə edib.

