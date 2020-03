Türkiyənin “Fənərbağça” klubu bir futbolçusunda və tibbi heyətin bir üzvündə koronavirus əlamətləri aşkarlandığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi internet səhifəsində məlumat yerləşdirilib.

Məlumatda bildirilir ki, koronavirus aşkarlanan şəxslərin müayinə və müalicələrinin davam etdirilməsi üçün xəstəxanada yerləşdirildiyini qeyd edib.

