Qeyri-iş günlərinin şamil edilmədiyi dövlət orqanları və qurumları müəyyənləşdi - SİYAHI

Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəyyən edilmiş qeyri-iş günlərinin şamil edilmədiyi dövlət orqanları və qurumları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunlar aşağıdakılardır:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası

Azərbaycan Respubikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı

Səhiyyə işçiləri (Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyti, Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi (TƏBİB), dövlət və özəl səhiyyə müəssisələri)

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ( o cümlədən Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirlikləri)

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Ədliyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti

Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi

Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayon icra hakimiyyəti orqanları

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu

Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi

“Azərbaycan Avtomobil Yolları” Dövlət Agentliyi

Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AzərTAc)

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi

Azərbaycan Respublikasının Dənizkənarı Bulvar İdarəsi

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası

“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyi

“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

“Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)

“Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

“Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatı

