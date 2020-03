Milli Məclisin plenar iclaslarının keçirilmə saatlarına dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla Milli Məclisin iclasları saat 11:00-dan 17:00-dək keçiriləcək.

Fasilə vaxtı isə saat 13:00-15:00-dək olacaq.

Qeyd edək ki, Milli Məclisin plenar iclasları saat 12:00-dan 18:00-dək keçirilib, saat 14:00-16:00-dək isə fasilə olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.