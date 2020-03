Türkiyədə koronavirusa yoluxan yaşlı insanlardan 2-si sağalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca məlumat yayıb.

“Biri 65, digəri 60 yaşında olan xəstəmiz sağalıb. Hər ikisi kişidir. Onlar 7 gün müalicə alıblar. Ümumilikdə 26 xəstəmiz sağalaraq evə buraxılıb”, - o bildirib.

Qeyd edək ki, koronavirusdan ölüm halı daha çox yaşlı insanlar arasında müşahidə edilir.

