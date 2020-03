Artıq tarixə adını yazdırmağı bacaran koronavirus infeksiyasının ziyanını saymaqla bitməz. Koronavirus nə qədər ölümcül olsa da, əslində dolayı yolla xeyli sayda insanın sağ qalmasına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusa yoluxan xəstələrdən biri Hale Karaca Qafqaz TV-yə müsahibə verib. O, müsahibəsində virusa yoluxmasından və müalicə prosesindən danışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.