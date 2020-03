Professordan şok açıqlama: "Virusa hamı yoluxacaq" - FOTO

Koronavirus bütün dünyanın əsas müzakirə mövzusu olub. Proqnozlar xeyli bədbin səslənir. Dünyada insanların böyük hissəsinin virusa yoluxacağı gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da yaşayan məşhur cərrah Mehmet Öz lap bədbin fikirlər səsləndirib. Türk professor “virusa hamı yoluxacaq” deyib.

Mehmet Özin fikrincə, vaksin tapılsa belə, bu, ümumi bəlaya çarə olmayacaq. “Hər mutasiya zamanı vaksin effektini itirəcək”,- professor fikrini belə izah edib.

Mehmet Öz deyib ki, virusa nə qədər gec yoluxsaq, bir o qədər yaxşıdır: “Ola bilər ki, bəzimiz yoluxmuşuq da, sağalmışıq da, amma bundan xəbərimiz olmayıb”.

Türk professor immun sistemini gücləndirməyin vacibliyindən danışıb. O, idman etməyi, sarımsaq, meyvə, tərəvəz, yoqurt yeməyi, yaşıl çay, kefir içməyi məsləhət görüb.

(bizimyol.info)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.