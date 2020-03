Biz görürük ki, epidemiya dünyada necə sürətlə yayılır, xəstələrin sayı durmadan artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu gün xalqa müraciətində dünyadakı koronavirus pandemiyasının yaratdığı ağır vəziyyət barədə danışarkən deyib.

O bildirib ki, dünya iqtisadiyyatı ağır zərbələr almaqdadır.

Qeyd edək ki, Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 658-ə çatıb.

