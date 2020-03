Türkiyədə son sutkada 15 nəfər koronavirus pandemiyasından vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca deyib.

“Bu günə kimi virus səbəbi ilə ölənlərin sayı 59-a yüksəlib. Ölkə üzrə 2 min 433 nəfər pandemiyanın daşıyıcısıdır”, - o bildirib.

