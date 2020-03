Böyük Britaniyada yeni növ koronavirusdan (COVİD-19) ölənlərin sayı 465 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son sutka ərzində İngiltərə, Şimali İrlandiya, Uels və Şotlandiyada 43 ölüm halı qeydə alınıb.

Bildirilir ki, ötən gün ərzində 1452 nəfər koronavirusa yoluxub, yoluxanlar ümumi sayı 9529 nəfərə çatıb.

Mənbə.TASS

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.