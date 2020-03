ABŞ Prezidenti Donald Tramp koronavirusla mübarizəyə həsr olunmuş G20 sammitində iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibinin müavini Hoqan Gidlinin yaydığı açıqlamada bildirilir.

“Tramp koronavirus pandemiyasına qarşı beynəlxalq reaksiyaların koordinasiya edilməsi üçün davam edən səylərin bir hissəsi olaraq sabah (cümə axşamı) G20 liderləri ilə videokonfransda iştirak edəcək”, - açıqlamada belə deyilir.

