San-Fransiskoda Oura Ring smart üzüyündən istifadə edərək COVID 19 virusuna yoluxan və yoluxma ehtimalı olan insanların səhhəti izləniləcək.

Metbuat.az bildirir ki, hazırda bu vasitə bir neçə insanın üzərində təcrübədən keçirilir.

Sözügedən üzük 2 mindən çox təcili tibbi yardım həkimlərinə verilib. Mütəxəssislər ümid edirlər ki, bu üzük vasitəsilə erkən simptomları bildirən alqoritm də hazırlamaq mümkün olacaq.

