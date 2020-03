Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclasının vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğunun verdiyi məlumata görə, yaz sessiyasının növbəti plenar iclası martın 30-da keçiriləcək.

İclas saat 11:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.