Fransada cazmen Manu Dibanqo (Emmanuel N'Coke Dibanqo) koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə 86 yaşlı mərhum musiqiçinin meneceri məlumat verib.

O, bir neçə gün əvvəl infeksiya diaqnozu ilə gətirildiyi xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Fransız metbuatı qeyd edir ki, Dibanqo koronavirusdan vəfat edən dünya səviyyəli ilk məşhurdur.

