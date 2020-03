Xalq artisti Arif Quliyev Nazirlər Kabinetinin qadağasını pozdu - GÖRÜNTÜLƏR

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın koronavirus pandemiyasına qarşı ölkə ərazisində elan etdiyi xüsusi karantin rejiminə əsasən, 65 yaşdan yuxarı insanlara evdən çıxmaq qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mübarizə tədbirləri çərçivəsində polis əməkdaşlarının paytaxt küçələrində apardığı reyd zamanı Xalq artisti Arif Quliyevin qadağanı pozduğu müəyyən edilib.

Arif Quliyev qoruyucu tibbi maskadan istifadə etsə də, yanındakı 70 yaşlı şəxsdə heç birindən olmayıb. Bunu görən polis əməkdaşı həmin şəxsə dərhal qoruyucu maska verib, onların əlinə spirt vurub.

A.Quliyev polislə söhbətində yaşlı şəxslərin çölə çıxmasının düzgün olmadığını deyib: “Dövlətin yaşlı tənha insanların evdən çıxmaması ilə bağlı verdiyi qərar həm bizə dəstək, həm də sağlamlığımız üçün yaxşı addımdır.Asayişi qoruyan polis işçilərimizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm”.

Xalq artisti ilə maarifləndirici söhbət aparılıb.

Ona karantin qaydaları izah edilib və o, yaşadığı ünvana göndərilib.

