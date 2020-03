Türkiyədə koronavirus epidemiyasının yayılması ilə əlaqədar məhbusların amnistiyası məsələsi müzakirə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məsələnin Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın gündəliyində olduğu deyilir. Amnistiya 100 minədək məhbusa şamil edilə bilər.

Qeyd edək ki, Türkiyədə bu günədək 2 433 nəfər koronavirusa yoluxub, onlarda 59 nəfəri həyatını itirib.

