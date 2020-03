Əməkdar rəssam vəfat etdi

Azərbaycan Dövlət “YUĞ” Teatrının baş rəssamı, Əməkdar rəssam Rəşid Şerif (Həsənov) vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə -a Azərbaycan Dövlət “YUĞ” Teatrının ədəbi-hissə müdiri Elçin Cəfərov məlumat verib.

Dediyinə görə, rəssam martın 26-da vəfat edib.

R.Şerif Yuğ teatrının yaradıcısı Vaqif İbrahimoğlunun qardaşıdır. O Yuğ teatrı yarandığı gündən bu teatrda çalışıb. Bu illər ərzində teatrda hazırlanmış 50-yə qədər tamaşaya, o cümlədən bir sıra xarici ölkələrin teatrlarında hazırlanmış tamaşalara tərtibat verib.

Allah rəhmət eləsin.(Lent.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.