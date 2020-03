Tovuzda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Qovlar şəhərinin Nizami Süleymanov küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, qadın bıçaq yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilərək əməliyyat olunub.

Hazırda onun kimliyi dəqiqləşdirilir.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. (APA)

