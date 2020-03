Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il üzrə hesabatı Milli Məclisə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "report"un əldə etdiyi məlumata görə, hökumətin hesabatını Baş nazir Əli Əsədov təqdim edəcək.

Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il üzrə hesabatının parlamentdə müzakirə olunacağı vaxt açıqlanıb.

Hökumətin hesabatı Milli Məclisin aprelin 3-də keçiriləcək plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.

