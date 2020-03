BMM koronavirusla mübarizəyə dəstək məqsədilə yeni video-çarx hazırladı - VİDEO

Dünya üzrə koronavirusa (COVID-19)yoluxma halının sürətlə artması və problemin aktuallığını nəzərə alaraq Bakı Media Mərkəzi, sosial məsuliyyəti çərçivəsində yeni video-çarx hazırlayıb.

Mərkəzdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, video-çarxda, xəstəliyin simptomları ilə bağlı şübhə yarandığı halda vətəndaşlarımıza özünütəcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq, evdə qalmaq, dərhal şəxsi həkimlərinə və ya Təcili Tibbi Yardım Stansiyasına – 103 və 113 xidmətinə və ya 24 saat fəaliyyət göstərən qaynar xətt –"1542”-yə müraciət etmək tövsiyə olunur.

