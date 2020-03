Polis xüsusi karantin rejim qaydalarının pozan, yaşı 65-dən yuxarı olan şəxsi yaşadığı ünvana aparıb.

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən (BŞBPİ) Metbuat.az-a verilən məlumatda bir daha diqqətə çatdırılıb ki, risk qrupuna daxil olan şəxslərin hərəkəti Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarı ilə qadağan olunub.

Həyata keçirilən bütün tədbirlər şəhər sakinlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması və onların sağlamlığının qorunmasına xidmət edir.

