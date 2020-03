İspaniyada son sutka ərzində koronavirusdan ölənlərin sayı 442 nəfər artıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bununla da ölkə üzə ölü sayı 4089-a çatıb.



Hazırda İspaniyada 56 min 188 nəfər koronavirus xəstəsi var. Onlardan 6673 nəfəri son bir gündə qeydə alınıb.



