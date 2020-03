ABŞ-da “eBay” hərracı vasitəsilə 1978-ci il istehsalı olan “Jiquli” VAZ-2102 avtomobili satılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtomobil 18 295 dollara əldə edilib.

Avtomobillə yanaşı, yeni sahibinə sovet istehsalı olan alətlər qutusu və tibbi yardım çantası təqdim olunub.

Qeyd olunur ki, 42 yaşlı avtomobil ideal vəziyyətdədir.

