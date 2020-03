Dünyada koronavirusa (COVİD-19) yoluxanların sayı yarım milyonu ötüb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hazırda dünya ölkələri üzrə 520 min 360 nəfərin koronavirusa yoluxduğu təsdiqlənib.

İndiyədək 23 min 593 xəstə dünyasını dəyişib. 123 min 321 nəfər isə sağalıb.

