Türkiyədə koronavirusdan (COVİD-19) ölənlərin sayı 75 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Səhiyyə naziri Fahrettin Koca məlumat yayıb.



Onun sözlərinə görə, hazırda ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 36 min 29 nəfərdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.