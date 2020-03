Son günlərdə 400 nəfərə yaxın Azərbaycan vətəndaşının ölkəyə qaytarılmasına nail olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən iclasında bildirib.



Onun sözlərinə görə, növbəti həftələrdə müəyyən olunmuş qrafik əsasında daha 200-400 arası vətəndaşımızın Azərbaycana qaytarılması nəzərdə tutulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.