Tanınmış azərbaycanlı xəbər aparıcısı Lalə Azərtaş da "evdəqal" həştəqinə qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı bağ evinin önündə şəkil çəkdirib və izləyicilərini evdə qalmağa səsləyib. Foto izləyicilərin marağına səbəb olub.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

