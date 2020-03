Aybəniz Haşımovadan Mübariz Mənsimov barəsində AÇIQLAMA - FOTO

Əməkdar artist Aybəniz Haşımova "Palmali" şirkətinin prezidenti Mübariz Mənsimovun həbsindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əməkdar artist sosial media hesabında etdiyi paylaşımda Mübariz Mənsimovun həbsindən narahat olduğunu bildirib.

"Bu şəkil canımı yandırdı. Heç bir şəxsi tanışlığım olmasa belə o, mənim millətimin oğludur. Ana, bacısı ilə salaməleykim var. Bir ananın balası günahsız yerə şərlənirsə, cəza alırsa bunu Allah bağışlamayacaq. Tez bir zamanda haqqın bərqərar olacağına inanıram hörmətli @rterdogan”" - A.Haşımova qeyd edib.

