Azərbaycanın Xalq artisti vəfat etdi - FOTO

Xalq artisti Rauf Babayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xalq artistinin qohumları bildiriblər.

Qeyd edək ki, “Qaya” qrupunun üzvü 83 yaşında idi.

Rauf Babayev 1937-ci ildə Leninakanda (Gümrü) anadan olub. 1956-cı ildə Bakı Musiqi Texnikumunu, 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. 1961-ci ildən "Qaya" vokal instrumental qrupunun üzvü olub. 1995–2001-ci illərdə "Bəri bax" vokal qrupunun bədii rəhbəri işləyib. 2001-ci ildən "Qaya" Dövlət Ansamblının bədii rəhbəridir. Bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərində olub.

1978-ci ildə Azərbaycan SSR əməkdar artisti, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. 2017-ci ildə "Şöhrət" ordeni alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.