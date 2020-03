“Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkədə yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən ölkədə xüsusi karantin rejiminin elan edilməsi ilə bağlı bir rayondan digərinə giriş-çıxış qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq rayonlararası postlar qurulub. Bu addım ölkə ərazisində koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün atılıb.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.