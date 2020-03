Ermənistan ordusunda koronavirusa yoluxan hərbçilərin sayı 5-dək artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuşan Stepanyan bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.