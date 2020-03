Dağıstanda koronavirusa ilk yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti” məlumat yayıb.

“COVID-19-a bir yoluxma halı təsdiqlənib. Koronavirus Dağıstan Xalq Məclisinin deputatı Timur Qusayevdə tapılıb.

Şübhəlilər əsasən xaricdən gələnlərdir. Qusayev isə çox güman ki, ölkənin regionlarından gələnlərlə əlaqədə olub”, - deyə nəşrə danışan mənbə bildirib.

